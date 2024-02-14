إيران.. انفجار ضخم يستهدف خط أنابيب للغاز الطبيعي

أ أ

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار ضخم استهدف خط أنابيب للغاز الطبيعي.





انفجار ضخم يستهدف خط أنابيب للغاز الطبيعي



السلطات الإيرانية تشتبه في حدوث تخريب



توقف إمدادات الغاز عن المنشآت الصناعية والإدارية



ونقلت "سكاي نيوز"، عن وسائل إعلام رسمية أن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسة في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.فيما أكد مسؤولون محليون أنهم يشتبهون في حدوث "تخريب"، وراء الانفجارين وسط إيران في خط أنابيب رئيس للغاز يربط بين الجنوب والشمال، مما وضع إقليمي فارس وأصفهان وكذلك إقليم جهار محال وبختياري في حالة تأهب قصوى.وحسب التلفزيون الرسمي، فإن الانفجارين لم يتسببا في وقوع إصابات أو تعطل في الشبكة الوطنية لإمدادات الغاز.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن إمدادات الغاز ستتوقف عن المنشآت الصناعية والإدارية، الأربعاء، في عدة أقاليم في أنحاء البلاد.