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إنذار من موجات تسونامي محتملة بعد زلزال كبير في وسط اليابان

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زلزال اليابان
أ أ
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أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، صباح اليوم الاثنين، أن زلزالًا ضرب وسط البلاد وسط تحذيرات من موجات تسونامي.

زلزال يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي  اضافة اعلان

وتوقعت الهيئة نقلًا عن السلطات، حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان، مؤكدة وضوع  زلزال قوي بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال وسط اليابان.

 

زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان

فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الواقعة على الجانب المطل على بحر اليابان.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

يأتي هذا بعد يومين فقط من تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما

وحسب "سكاي نيوز"، فإن هذا التحذير يأتي بعد فترة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال العنيف الذي بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس 2011 والذي تسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.
وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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