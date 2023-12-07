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إندار صيني ضد كوارث مناخية.. وتُسونامي يهدد 11 دولة في المتوسط

كوارث مناخية
الكوراث المناخية خلال ديسمبر
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أصدرت السلطات الصينية إنذاراً ضد كوارث محتملة متعلقة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وثلوج في مناطق شرقي ووسط الصين خلال ديسمبر الجاري.اضافة اعلان

3 موجات باردة تضرب الصين الشهر الحالي

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه من المتوقع أن تضرب ثلاث موجات باردة الصين خلال الشهر الجاري، وذلك حسب تحليل مشترك أصدرته هيئات حكومية بما فيها وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

الصين تواجه موجات أشد تدميرا خلال شهر ديسمبر

كما توقعت الهيئات المذكورة مخاطر مرتفعة لاندلاع حرائق غابات في أجزاء من جنوبي وجنوب غربي الصين، لافتة إلى أن الصين تواجه موجات أشد تدميراً من المعتاد خلال الشهر الجاري

ثورة بيئية وجيولوجية في البحر المتوسط

ويتوقّع أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيّرات المناخية أحمد ملاعبة انفجار ما وصفها "بثورة بيئية وجيولوجية" في البحر المتوسّط نتيجة تغيّر المناخ، وفقا لـ "سكاي نيوز".
وأشار إلى زيادة الاحترار العالمي في الغلاف الجوي، وارتفاع حرارة الماء في البحر، مع وجود حركة تكتونية بسبب تيارات الحمل الحرارية في غلاف "الاستينوسفير" على عمق 100 كم.

توقع زلزال في اليونان ودول شمال المتوسط

وقال: ما زالت الصفيحة الإفريقية مستمرة بالتصادم مع الصفيحة الأوراسية، والهزات لا تهدأ، وهنا خوف من حدوث زلزال مدمّر في اليونان ودول شمال المتوسط.

موجات تسونامي مدمرة تهدد 11 دولة

وأكد على انه تم تسجيل نشاط حديث لـ3 براكين في البحر الأيوني؛ وهو ما ينذر بانفجارات بركانية قريبة وسط البحر تحت الماء، قد تسبّب موجات تسونامي مدمّرة للدول الـ11 الشاطئية.
من الحلول، العمل على خفض الغازات الدفيئة في الجو، مثل ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان.

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