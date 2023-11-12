إقالة وزير الدفاع الكرواتي بعد حادث مميت

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أُقيل وزير الدفاع الكرواتي، ماريو بانوزيتش، من منصبه، إثر حادث سير أصيب فيه بجروح بالغة أودى بسائق السيارة التي اصطدم بها. اضافة اعلان





ملابسات الحادث



ارتجاجات بالرأس والمخ



وقع الحادث عندما اصطدم الوزير الذي كان يقود سيارته الشخصية، بشاحنة صغيرة أثناء مغادرته بلدة فينكوفسي، على بعد 270 كيلومترًا شرق العاصمة زغرب صباح السبت.وقدم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش تعازيه لأسرة سائق السيارة الذي توفي في الحادث.وقال بلينكوفيتش "لقد أعفيت الوزير بانوزيتش من مهامه كوزير للدفاع".وأضاف "لقد علمتم بظروف الحادث ونعبر عن أسفنا وقلقنا إزاء الوضع الصحي للوزير الذي أُدخل المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة".وأشار بلينكوفيتش إلى أن بانوزيتش كان يقود سيارة شخصية في يوم إجازته، وكان ذاهبًا في شؤونه الخاصة، دون أن يرافقه ضباط أمن.وكان الناطق باسم الحكومة، ماركو ميليتش، قال في وقت سابق إن بانوزيتش أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، مضيفًا أن حياته "لم تعد في خطر" بحسب الأطباء.ويعاني الوزير السابق من ارتجاجات بالرأس والمخ فضلاً عن عدة رضوض في الجسم، وما زال تحت الملاحظة، لكن جروحه لا تهدد حياته.بانوزيتش الذي ولد عام 1979 كان يتولى حقيبة الدفاع منذ عام 2020.