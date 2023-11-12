الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إقالة وزير الدفاع الكرواتي بعد حادث مميت

إقالة وزير الدفاع الكرواتي
صورة الحادث الذي أقيل بسببه وزير الدفاع الكرواتي
أ أ

أُقيل وزير الدفاع الكرواتي، ماريو بانوزيتش، من منصبه، إثر حادث سير أصيب فيه بجروح بالغة أودى بسائق السيارة التي اصطدم بها.اضافة اعلان

ملابسات الحادث

وقع الحادث عندما اصطدم الوزير الذي كان يقود سيارته الشخصية، بشاحنة صغيرة أثناء مغادرته بلدة فينكوفسي، على بعد 270 كيلومترًا شرق العاصمة زغرب صباح السبت.
وقدم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش تعازيه لأسرة سائق السيارة الذي توفي في الحادث.
وقال بلينكوفيتش "لقد أعفيت الوزير بانوزيتش من مهامه كوزير للدفاع".
وأضاف "لقد علمتم بظروف الحادث ونعبر عن أسفنا وقلقنا إزاء الوضع الصحي للوزير الذي أُدخل المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة".
وأشار بلينكوفيتش إلى أن بانوزيتش كان يقود سيارة شخصية في يوم إجازته، وكان ذاهبًا في شؤونه الخاصة، دون أن يرافقه ضباط أمن.



ارتجاجات بالرأس والمخ

وكان الناطق باسم الحكومة، ماركو ميليتش، قال في وقت سابق إن بانوزيتش أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، مضيفًا أن حياته "لم تعد في خطر" بحسب الأطباء.
ويعاني الوزير السابق من ارتجاجات بالرأس والمخ فضلاً عن عدة رضوض في الجسم، وما زال تحت الملاحظة، لكن جروحه لا تهدد حياته.
بانوزيتش الذي ولد عام 1979 كان يتولى حقيبة الدفاع منذ عام 2020.

اقرأ أيضا

شهداء غزة
9:35 م السبت، 11 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 11100 شهيد

غزة - فلسطين
8:40 م السبت، 11 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال على بعد أمتار من مستشفى القدس بمدينة غزة

غزة - فلسطين
5:15 م السبت، 11 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال تحكم الحصار بشكل كامل على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

زلزال
3:12 م السبت، 11 نوفمبر 2023

زلزال يضرب محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا بقوة 4.2 على مقياس ريختر

اقرأ أيضا

بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأميركية

مندوب المملكة الأممي: ما نشهده من عدوان على قطاع غزة يمثّل فشلاً للمجتمع الدولي

51 دولة في الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 11 ألف شهيد

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-10-24 at 2.06.37 AM 2:08 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

مقتل 11 شرطيا مكسيكيا في هجوم مسلح

رجل مرور كويتي 6:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أغرب مطاردة بالكويت.. يصدم سيارات المارة وعند ملاحقته هدد الشرطة بإنهاء حياته

اقرأ أيضا

عبارة مناهضة للإسلام
12:26 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ردود فعل واسعة على عبارة مناهضة للإسلام بمطعم في النمسا

الصراع العسكري في ليبيا
10:17 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ليبيا.. "5+5" العسكرية تطالب الأطراف السياسية بإيجاد حل للانسداد

WhatsApp Image 2023-11-10 at 12.58.35 AM
2:30 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"الفيدرالي الأمريكي" يكشف عن مستويات رأس المال في بنوك الولايات المتحدة

ب
2:13 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل .. بعد العاصفة دانيال.. الشباك تصطاد الجماجم بدلا من الأسماك في ليبيا (فيديوهات)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إصابات العمل
8:02 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل بالمملكة

أمطار المملكة 6
7:23 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار على جازان وعسير وهذه المناطق

اختبارات الفصل الدراسي الأول
7:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. مع بدء اختبارات الفصل الأول.. متخصصون: هذه نصائح التركيز والتفوق

ولي العهد يلتقي رئيس مصر
12:16 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل .. ولي العهد يلتقي رؤساء مصر وباكستان وفلسطين.. بحث العلاقات وتطورات الأزمة في غزة

F-rWvwyXYAAO8Od
11:07 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل .. صدور قرار عن القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث العدوان على الشعب الفلسطيني

الجوازات
9:04 م السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل .. كيف يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا؟