إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

أ أ

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء، بشكل رسمي فوز كل من مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023. اضافة اعلان





نشر أسماء ثلاثة علماء بالخطأ





تطوير النقاط الكمومية





قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية



وكانت الأكاديمية نشرت عن غير قصد، قبل ساعات قليلة، أسماء العلماء الثلاثة، معلنة فوزهم.وذكرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة بريد إلكتروني بالخطأ، قالت إنها من الأكاديمية وورد فيها أسماء الفائزين.وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقاً لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية «جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023.وتمنح الجائزة تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها.وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (990019 دولاراً).(الدولار = 11.1109 كرونة سويدي