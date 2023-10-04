إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء، بشكل رسمي فوز
كل من مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023.
وكانت الأكاديمية نشرت عن غير قصد، قبل ساعات قليلة، أسماء العلماء
الثلاثة، معلنة فوزهم.
نشر أسماء ثلاثة علماء بالخطأ
وذكرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة بريد إلكتروني بالخطأ، قالت إنها من الأكاديمية وورد فيها أسماء الفائزين.
وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقاً لصحيفة داجينز نيهتر
السويدية اليومية «جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023.
تطوير النقاط الكمومية
وتمنح الجائزة تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها.