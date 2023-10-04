الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

نوبل الكيمياء
إعلان جائزة نوبل في الكيمياء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء، بشكل رسمي فوز كل من مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023.اضافة اعلان


نشر أسماء ثلاثة علماء بالخطأ

وكانت الأكاديمية نشرت عن غير قصد، قبل ساعات قليلة، أسماء العلماء الثلاثة، معلنة فوزهم.
وذكرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة بريد إلكتروني بالخطأ، قالت إنها من الأكاديمية وورد فيها أسماء الفائزين.


تطوير النقاط الكمومية

وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقاً لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية «جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023.
وتمنح الجائزة تقديراً لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها.


قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (990019 دولاراً).(الدولار = 11.1109 كرونة سويدي

اقرأ أيضا

الحرب الروسية الاوكرانية
8:51 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

F7jbHdhWsAAWTJG
8:36 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

إقالة ديفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب
6:29 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سقوط مكارثي.. ماذا يحدث في أمريكا؟ (تقرير)

عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي - كيفن مكارثي
4:49 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أول تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول

اقرأ أيضا

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي

أمطار وسيول .. الإعصار "فيليب" يتجه شرق الكاريبي

أول تعليق من البيت الأبيض بعد عزل "رئيس النواب"

20 قتيلا في سقوط حافلة بالبندقية بإيطاليا

سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

نوبل في الفيزياء 3:35 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

منح جائزة نوبل في الفيزياء لنمساوي وفرنسيين

اقرأ أيضا

النائب العام الليبي
9:50 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بعد التسريب.. حبس سفيرة دولة عربية في بلجيكا

WhatsApp Image 2023-10-03 at 7.23.47 PM
7:27 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

وفاة ١٢ رضيعا في يوم داخل مستشفى بالهند.. لهذا السبب

محكمة جزائرية
6:53 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجزائر.. أحكام قضائية نافذة بجبس وزيرين سابقين

عدد ضحايا فيضانات درنة
5:28 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

كارثة درنة.. النائب العام الليبي: لا حاجة للقضاء الدولي للتدخل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

أخبار السعودية
1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

ضريبة-القيمة-المضافة-1
12:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
11:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

طفلك يغضب ويشتم
11:26 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تحمي طفلك من الصداقات السامة؟.. تعرف على طرق اكتشافها والتعامل معها

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي