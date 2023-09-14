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إعصار دانيال يضرب الأراضي الفلسطينية ومشاهد كارثية لغرق المنازل

إعصار
إعصار
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غرقت عشرات المنازل الفلسطينية، جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد فجر أمس الأربعاء بعد أن دمر مدينة درنة الليبية، وخلف آلاف القتلى والمفقودين.
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إعصار دانيال يغرق المنزل في قطاع غزة:


وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام ارتفاع منسوب المياه في المنازل، حيث طفى الأثاث على المياه والتي بدأت تسبح بسبب غزارتها داخل البيوت.
وكانت الإعصار قد وصل إلى الأراضي الفلسطينية فجر أمس الأربعاء، وظهرت المنازل غارقة بسبب علو المياه.
وقد تسببت "دانيال" في هطول كميات قياسية من الأمطار عبر المتوسط، وأودت بحياة 14 شخصا في اليونان وتركيا وبلغاريا.



إعصار دانيال:


وقد ازدادت قوة مع وصولها الأطراف الشمالية لأفريقيا حيث غمرت المياه مناطق بشرق ليبيا وجرفت السيول البشر والأشياء وباتت درنة مدينة "منكوبة".

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مروعة وصادمة، حيث جرفت الفيضانات الآلاف من البشر وقذفتهم في مياه البحر.


كما وثقت مقاطع أخرى انهيار المباني في عرض البحر، حيث ظهر العديد من المباني وهو يتهاوي بسبب شدة الفيضانات التي خلفها الإعصار.


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