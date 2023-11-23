إصابة 5 على الأقل بينهم 3 أطفال في حادث خطير بدولة أوروبية

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أكدت الشرطة الإيرلندية أن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، نقلوا إلى المستشفى بعد "حادث خطير يتعلق بالنظام العام" وسط مدينة دبلن، وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الأمر يتعلق بعملية طعن. اضافة اعلان



وأضافت الشرطة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أنها تتبع مساراً محدداً في التحقيق، ولا تبحث عن أشخاص إضافيين في الوقت الراهن.



إصابة عدد من الأطفال



وأوضح المصدر أن طفلة تعرضت لإصابة بالغة، فيما يتم تقديم الإسعافات لطفلين آخرين، وأشارت إلى أن شخصين بالغين أصيبا في الحادث بينهما امرأة حالتها خطيرة.



وقالت هيئة البث الإيرلندية RTE إن الحادث وقع في ساحة Parnell Square وسط دبلن بالقرب من الجادة الرئيسية لشارع O'Connell، وأوضحت الشرطة أن موقع الحادث قد أُغْلِق.



وأشارت صحيفة Irish Times إلى أن المشتبه به الرئيسي تم اعتقاله، وأنه أصيب بجروح يُعتقد أنه تسبب لنفسه بها. وقالت إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن رجلاً حاول مهاجمة عدد من الأطفال، وأن المارة تدخلوا.



وحسب المصدر، فإن المصالح الأمنية لم تحدد بعد الدوافع وراء الهجوم الذي وقع غير بعيد عن مدرسة.



