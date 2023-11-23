الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة 5 على الأقل بينهم 3 أطفال في حادث خطير بدولة أوروبية

شرطة أيلندا
حادث طعن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت الشرطة الإيرلندية أن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، نقلوا إلى المستشفى بعد "حادث خطير يتعلق بالنظام العام" وسط مدينة دبلن، وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن الأمر يتعلق بعملية طعن.اضافة اعلان

وأضافت الشرطة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أنها تتبع مساراً محدداً في التحقيق، ولا تبحث عن أشخاص إضافيين في الوقت الراهن.

إصابة عدد من الأطفال

وأوضح المصدر أن طفلة تعرضت لإصابة بالغة، فيما يتم تقديم الإسعافات لطفلين آخرين، وأشارت إلى أن شخصين بالغين أصيبا في الحادث بينهما امرأة حالتها خطيرة.

وقالت هيئة البث الإيرلندية RTE إن الحادث وقع في ساحة Parnell Square وسط دبلن بالقرب من الجادة الرئيسية لشارع O'Connell، وأوضحت الشرطة أن موقع الحادث قد أُغْلِق.

وأشارت صحيفة Irish Times إلى أن المشتبه به الرئيسي تم اعتقاله، وأنه أصيب بجروح يُعتقد أنه تسبب لنفسه بها. وقالت إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن رجلاً حاول مهاجمة عدد من الأطفال، وأن المارة تدخلوا.

وحسب المصدر، فإن المصالح الأمنية لم تحدد بعد الدوافع وراء الهجوم الذي وقع غير بعيد عن مدرسة.

اقرأ أيضا

فيروس نيباه
1:18 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

اكتظاظ غير مسبوق بمستشفيات الصين .. ماذا يحدث ؟

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت

زلزال تركيا
6:30 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ملاطية التركية

غزة - فلسطين
5:41 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. هدنة إنسانية في غزة تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة (تفاصيل)

اقرأ أيضا

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف طائرات الاحتلال لغزة

القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)

بعد حرق المصحف .. زلة لسان جديدة تفضح رئيس الوزراء السويدي

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان سبل وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها

ملاحقة جديدة.. الكونجرس يطالب بالتحقيق مع إيلون ماسك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 9:03 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

بيان عاجل من الشرطة العمانية بعد تداول فيديو مخل بالآداب في الشارع

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-22 at 10.58.05 PM
12:01 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

انفجار سيارة على جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة .. ومقتل وإصابة 3 أشخاص

ثلوج
11:42 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الثلوج غطت الشاحنات والجبال.. شتاء مبكر بدولة عربية (صور)

WhatsApp Image 2023-11-22 at 10.23.01 PM
11:30 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"إغلاق المدارس وإصابات بالجملة" .. فيروس غامض يجتاح الصين

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
11:14 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس الفرنسي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت