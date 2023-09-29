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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

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فوات الاحتلال
أ أ
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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.اضافة اعلان

إصابة العشرات بالاختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو ٥٠ فلسطينياً أصيبوا بحالات اختناق، في قرية بيت دجن، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أثر اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرة نظمت تنديداً بالاستيطان.
 وفي مدينة قلقيلية، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، بعد قمع الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق
وحسب وكالة "وفا" فقد أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وصوب جيش الاحتلال الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، مما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
كما أصيب عدد من المواطنين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن 3 أشخاص أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر.

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