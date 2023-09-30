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صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة عدد كبير جراء اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندا

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اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندا
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أعلنت الشرطة الاسكتلندي، سقوط عدد كبير من الجرحى جراء اصطدام بين قطارين داخل محطة شمال البلاد.

اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندااضافة اعلان

وفي بيان لها، أكدت جرح عدد كبير من الأشخاص في اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور في شمال اسكتلندا.
وأوضحت أنه تم نقل شخصين إلى مستشفى ريغمور، وتم تقديم الإسعافات لركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية.

الحادث وقع ليلًا عل الحدود مع بريطانيا

وأضافت أن الاصطدام وقع نحو الساعة 19,00من مساء الجمعة، في المحطة الواقعة على بعد 965 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.

وقف حركة القطارات
وأعلنت "سكوتريل"، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على "إكس" أنه  نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر عليها  تسيير أي قطارات.

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