إصابة عدد كبير جراء اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندا

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أعلنت الشرطة الاسكتلندي، سقوط عدد كبير من الجرحى جراء اصطدام بين قطارين داخل محطة شمال البلاد.



اصطدام بين قطارين شمال اسكتلندا اضافة اعلان



الحادث وقع ليلًا عل الحدود مع بريطانيا



وفي بيان لها، أكدت جرح عدد كبير من الأشخاص في اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور في شمال اسكتلندا.وأوضحت أنه تم نقل شخصين إلى مستشفى ريغمور، وتم تقديم الإسعافات لركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية.وأضافت أن الاصطدام وقع نحو الساعة 19,00من مساء الجمعة، في المحطة الواقعة على بعد 965 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.وقف حركة القطاراتوأعلنت "سكوتريل"، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على "إكس" أنه نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر عليها تسيير أي قطارات.