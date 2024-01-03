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إصابة جنود عراقيين إثر انفجار شمال بغداد

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انفجار في بغداد
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 أصيب أربعة جنود عراقيين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة يستقلونها شمالي العاصمة العراقية بغداد.

انفجار في بغداداضافة اعلان


وفي التفاصيل، أوضح مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة تحتوي على مادة شديدة الانفجار انفجرت، مساء أمس، مستهدفة مركبة من نوع هامر تابعة للجيش العراقي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن إصابة الجنود الأربعة.

إصابة 4 جنود 


وأضاف المصدر الأمني، أن الجنود الأربعة المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول الحادث.

انفجار عبوة ناسفة


يذكر أن أحد الضباط في الجيش العراقي وعنصر في قوات الجيش قد قتلا في وقت سابق يوم أمس إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تمشيط قوة أمنية مشتركة منطقة السكريات بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
يذكر أن العديد من المدن العراقية تشهد بين الحين والآخر انفجارات مما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الجيش.

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