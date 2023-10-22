الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة تابعة للاحتلال

Doc-P-465231-638335896439036267
قوات مصرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تعرّض أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية اليوم إلى شظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وذلك خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة.اضافة اعلان

إصابة أحد أبراج المراقبة المصرية


 وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان "أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة".

تدمير منازل الفلسطينيين 


من جهتها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية للمنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي تدمير قوات الاحتلال أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
ولفتت إلى أن نصف المنازل في قطاع غزة طالها الضرر المباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

اقرأ أيضا

2023-10-22_20-47-05
8:18 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

فيديو صادم لتخريب أكبر مصلى لأهل السنة بطهران ومنع صلاة الجمعة

هاكر
7:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

اعصار تيج
6:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

متجها نحو اليمن وعمان.. الإعصار "تيج" يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
4:16 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان ودخول المساعدات

اقرأ أيضا

سيول وعواصف.. شاهد ماذا فعل إعصار"تيج" بجزيرة سقطرى العمانية؟

آخر التطورات.. ارتفاع ضحايا القصف المتواصل على غزة والضفة (تقرير)

سفارة المملكة بعمان تحذر المواطنين من هذ الخطر الكبير

وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة منقذة لحياة المدنيين لكنها غير كافية

استقالة وزير العدل البلجيكي بعد هجوم بروكسل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

هاكر 7:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

غزة 11:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

قصف متواصل.. الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

الكونجرس 11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

إخلاء 22 مستشفى في غزة 10:13 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع "التعاون الإسلامي" لبحث عدوان الاحتلال

اقرأ أيضا

تشييع شهداء غزة
12:29 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف سوقا بغزة

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
11:27 م السبت، 21 أكتوبر 2023

وزير الدفاع يناقش مع نظيره الفرنسي التنسيق المشترك لتهدئة الأوضاع في المنطقة

Capture
10:50 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الإمدادات الطبية لمنظمة الصحة العالمية تدخل إلى قطاع غزة

العمالة المنزلية
9:32 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الفلبين تعلن عن رفع حظر إرسال عمالة إلى هذه الدولة الخليجية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

هاكر
7:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

النيابة العامة
6:39 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

سجن وغرامة .. النيابة العامة تحذر من "أشكال" جريمة غسل الأموال

مرور المدينة الموة
5:39 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

من الثلاثاء المقبل.. إغلاق شارع الملك عبد العزيز بالقطيف