إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة تابعة للاحتلال

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تعرّض أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية اليوم إلى شظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وذلك خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة. اضافة اعلان





إصابة أحد أبراج المراقبة المصرية



تدمير منازل الفلسطينيين



وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان "أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة".من جهتها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية للمنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي تدمير قوات الاحتلال أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.ولفتت إلى أن نصف المنازل في قطاع غزة طالها الضرر المباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.