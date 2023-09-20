إصابات واعتقالات.. شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

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استشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال، وذلك مع إصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية. اضافة اعلان





الاحتلال يقتحم أريحا بالضفة الغربية



13 شهيدًا بأريحا هذا العام



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابًا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اقتحام واسعة، نفّذتها قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر، بمدينة أريحا، وتخلل عملية الاقتحام، إطلاق نار، ومداهمة منازل فلسطينية.كما استشهد شاب، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، متأثراً بجروحه التي أصيب بها مساء أمس، خلال اقتحام مخيم جنين، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى أربعة شهداء.وكانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين، ما أدى لإصابات بحالات اختناق.وحسب وكالة "وفا"، فقد أفاد الهلال الأحمر بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا استشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا.كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من إلى المخيم حيث نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم كلا من: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.