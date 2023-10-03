إصابات بإطلاق نار أمام مركز تجاري رئيسي في تايلاند

أ أ

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، أن أحد المراكز التجارية في العاصمة شهد إطلاق نار ما أصاب المنطقة بحالة من الذعر.

اضافة اعلان



إطلاق نار في مركز تجاري



حدوث إصابات جراء إطلاق نار بالحادث



فرار مئات المتسوقين من مركز التسوق



وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في بانكوك بعد إطلاق نار في مركز تجاري عن كثب، وأنه تم توجيه الشرطة بالتحقيق في الحادث.وأكدت شرطة تايلاند، حدوث إصابات جراء إطلاق نار في مول تجاري ببانكوك، مؤكدة أن فرق الطوارئ سجلت إصابة شخص واحد على الأقل جراء الحادث.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرار مئات المتسوقين من مركز تسوق شهير في بانكوك، بعد سماع دوي أعيرة نارية بالقرب من متاجر البيع بالتجزئة.