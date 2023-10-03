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صحيفة تواصل الالكترونية

إصابات بإطلاق نار أمام مركز تجاري رئيسي في تايلاند

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إطلاق نار أمام مركز تجاري رئيسي في تايلاند
أ أ
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أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، أن أحد المراكز التجارية في العاصمة شهد إطلاق نار ما أصاب المنطقة بحالة من الذعر.

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إطلاق نار في مركز تجاري

وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في بانكوك بعد إطلاق نار في مركز تجاري عن كثب، وأنه تم توجيه الشرطة بالتحقيق في الحادث.

حدوث إصابات جراء إطلاق نار بالحادث

وأكدت شرطة تايلاند، حدوث إصابات جراء إطلاق نار في مول تجاري ببانكوك، مؤكدة أن فرق الطوارئ سجلت إصابة شخص واحد على الأقل جراء الحادث.

فرار مئات المتسوقين من مركز التسوق

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فرار مئات المتسوقين من مركز تسوق شهير في بانكوك، بعد سماع دوي أعيرة نارية بالقرب من متاجر البيع بالتجزئة.

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