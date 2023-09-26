إسقاط طائرتين محملتين بالمواد المخدرة قبل الوصول لدولة عربية

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أسقطت القوات الأردنية، اليوم، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.



رصد الطائرتين اضافة اعلان





القوات المسلحة الأردنية:

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتان تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.في وقت سابق، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود بين سوريا والأردن ازدادت عقب الحوار مع دمشق، مشيرا إلى أن من بين 3 محاولات تهريب مخدرات تنجح واحدة.وأضاف الصفدي خلال ندوة في مركز أبحاث، أن الأردن تعمل على حماية مصالحها، كما أن تهريب المخدرات ليس تهديدا للأردن فقط بل تهديد لدول الخليج أيضا وغيرها من الدول، لافتا إلى أنه لابد من تعزيز التعاون للتعامل مع هذا التهديد المستمر.