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إحصائية صادمة.. الصواعق تنهي حياة 300 شخص في هذه الدولة

صواعق
صواعق
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، والأمم المتحدة وحكومة بنغلاديش، زيادة العواصف الرعدية نتيجة تغير المناخ، كسبب لزيادة الضربات القاتلة.

الصواعق في بنجلاديش:اضافة اعلان

وتعد الصواعق سببا كبيرا للموت، حيث تحصد أرواحًا أكثر من الفيضانات سنويًا.

 كما أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بشكل حاد بعد أن كان يبلغ بضعة عشرات في التسعينيات من القرن الماضي.

وفاة 300 شخص سنويا:

وتعاني بنغلاديش من أحوال جوية قاسية وعواصف شديدة، والتي تتسبب في وفاة نحو 300 حالة وفاة كل عام، وفقا للأمم المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".، أن هذا المعدل من الوفيات كبيرا مقارنة مع أقل من 20 حالة سنويا في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ذلك البلد الآسيوي.

من جانبه أوضح المدير العام لقسم إدارة الكوارث في بنغلاديش، محمد ميجانور الرحمن أن  الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية وأنماط المعيشة، شكلت عوامل أدت إلى زيادة عدد القتلى بسبب البرق.

وقد دفع الارتفاع الكبير بعدد الوفيات، الحكومة إلى إضافة الصواعق إلى القائمة الرسمية للكوارث الطبيعية التي تواجهها البلاد، والتي تشمل الفيضانات والأعاصير والزلازل والجفاف.

كما أن غالبية ضحايا البرق من المزارعين، الذين يكونون عرضة للعوامل الجوية أثناء عملهم في الحقول خلال أشهر الرياح الموسمية الممطرة في الربيع والصيف.

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