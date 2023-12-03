إحباط محاولة انقلاب في دولة إفريقية

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اندلعت اشتباكات بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في غينيا بيساو والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلَين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري. اضافة اعلان



أعمال عنف دامية:



وأشار رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو إلى أن أعمال العنف الدامية، التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".



وأفاد إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".



وكان جيش غينيا بيساو قد دعا يوم السبت قوات الحرس الوطني إلى العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنف الجمعة أدّت إلى مقتل شخصين على الأقل ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" بشدة.



استسلام قائد الحرس الوطني:



وأفاد مسؤول عسكري آخر طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الوضع السبت أنه تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة. وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو.



وتمّ تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو السبت، لكنّ ما زال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسية مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.