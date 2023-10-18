" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

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ذكر عم الطفل المسلم الذي قتل في أمريكا على يد متطرف في جريمة كراهية غير مسبوقة أن آخر كلمات الطفل "وديع الفيومي" كانت :" آمي أنا بخير".





الطفل المسلم وديع الفيومي:

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وأوضح عم الطفل والمتحدث الرسمي باسم العائلة، يوسف حنون، أنه قبل الجريمة "لم تكن هناك أي علامات على وجود مشكلة" بين المتطرف الأمريكي جوزيف تشوبا والضحايا.وأضاف حنون أن الصبي ووالدته كانا يعيشان في غرفتين مستأجرتين في منزل يملكه المتطرف"تشوبا"، الذي حضر يوم ميلاد وديع قبل بضعة أسابيع فقط.وتابع قائلا: "كان ودوداً تجاه العائلة بأكملها، وخاصة تجاه الصبي، الذي عامله كأحفاده، وقدم له الهدايا وأحضر له بعض الألعاب".ونقل موقع "بي بي سي" عن حنون أن وديع "أحب مدرسته، وأحب معلميه، وأحب والدته".ونوه أنه"كان يحب الحياة"، وكان يتصرف كطفل عادي في السادسة من عمره، دائم الابتسام".وصرح عمّ آخر لوديع، محمود يوسف: "عندما طُعن وديع، كانت كلماته الأخيرة لأمه 'أمي، أنا بخير.وفي ذات السياق أشار المدعي في ملف المحكمة إلى أن مالك العقار كان غاضباً من والدة وديع "بسبب ما كان يحدث في القدس".