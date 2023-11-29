أمين عام الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في غزة على مرأى العالم

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء) أن سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية هائلة على مرأى من العالم، رغم بارقة الأمل التي شكلتها الهدنة بين إسرائيل وحماس، مطالبا بوقف دائم لإطلاق النار. اضافة اعلان





14 ألف شهيد



وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري وخصصت لمناقشة الوضع في غزة: إن الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة، وإن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في القطاع منذ بداية حرب الاحتلال على غزة، مضيفاً: "إنه في أسابيع قتل عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع آخر منذ عينت أمينا عاما".واتهم الأمين العام للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة، مما أثر بشكل كبير على المدنيين في غزة، مؤكدا أن 80% من سكان القطاع طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب.وأشار إلى أن 111 من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن هذه أكبر خسارة في تاريخ المنظمة الدولية.