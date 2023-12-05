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أمير قطر: لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى

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كلمة أمير قطر
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قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه لا بد من أن تدرك إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى.اضافة اعلان

مجلس التعاون يستنكر الجريمة النكراء في غزة

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ44، شدد أمير قطر، على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مشيرا إلى أن مبدأ الدفاع لا يجيز ما سرتكبه الاحتلال من جرائم إبادة
وأكد أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيق بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات.

وأوضح أن القمة تنعقد في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة.

استمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين

وأضاف أن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية"، لافتًا إلى أن الجريمة النكراء تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنين الأبرياء بمن في ذلك النساء والأطفال.

مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال

وأكد أن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة"، مشددا على أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائمويشارك صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في القمة الخليجية الـ44 في الدوحة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

القمة الخليجية الـ44

ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، اليوم عددًا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على تطورات الأحداث في قطاع غزة.

ظروف استثنائية

وتأتي القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مع استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة دامت أيامًا قليلة، كانت قد تحققت بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وكان من بينها استضافة الرياض "القمة العربية الإسلامية" في نوفمبر الماضي. وحل عادل للقضية الفلسطينية".

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