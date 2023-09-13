أمطار وسيول.. خبير طقس يُحذر من بقايا إعصار دانيال على 4 دول عربية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بقايا إعصار دانيال وعواصف مطرية على 4 دول عربية.





بقايا إعصار دانيال على 4 دول عربية اضافة اعلان



آلاف الضحايا والمفقودين



عدد القتلى تجاوز 5200 في مدينة درنة



وأوضح على حسابه في "تويتر"، أن بقايا العاصفة دانيال تؤثر على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وشمال سوريا بأمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة مع سيول.وتسبب إعصار دانيال بدمار هائل طال مدينة درنة الليبية على صعيد الأرواح البشرية والبنية التحتية مخلفًا آلاف الضحايا والمفقودين.بعد ظهر الأحد الماضي توجهت العاصفة إلى سواحل إفريقيا وكانت ليبيا محطتها الأولى حيث اجتاحت في البداية المناطق الشرقية لمدينة بنغازي، قبل أن تتحرك شرقًا إلى منطقة الجبل الأخضر.وكشف جهاز الإسعاف والطوارئ في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن عدد القتلى جراء الفيضانات، وصل إلى 2300 قتيل، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف مفقود حسب "الجزيرة".في حين قال المتحدث باسم الداخلية الليبية إن عدد القتلى تجاوز 5200 في مدينة درنة، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في ظل تقارير عن آلاف المفقودين.