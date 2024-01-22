أمريكا: مقتل اثنين من البحرية أثناء تصديهما لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل اثنين من البحارة بعد فقدانهما أثناء التصدي لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة في 11 يناير.





قوات يابانية وإسبانية بحثت عن البحارين دون جدوى: اضافة اعلان



القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير



توتر الموقف في البحر الأحمر



استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر



نشاط مريب في البحر الأحمر



وأضافت: مشّطنا 21 ألف ميل مربع بحثا عن البحارين المفقودين بمساعدة يابانية وإسبانية لكن دون جدوى.في وقت سابق،أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.وأوضحت حسب "العربية"، أن الحوثيين شنوا هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن قواتها أسقطت 18 مسيرة و3 صواريخ خلال هجوم الحوثي على جنوب البحر الأحمر، مبينة أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر.ونقلت "CNN" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم تضمن ما مجموعه 24 طائرة بدون طيار وصواريخ.في الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألماني: إن الموقف المتوتر في البحر الأحمر وتأخر وصول السفن، يؤدي لتكاليف إضافية على الشركات الألمانية، لافتة إلى أنه ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات لحماية مسارات الشحن بما في ذلك إجراءات عسكرية.كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلاً بحريًا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.وكشفت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أنها تلقت تقارير عن نشاط مريب جنوب غربي المخا باليمن، موضحة أن ناقلة شاهدت ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ قرب اليمن.