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أمريكا: مقتل اثنين من البحرية أثناء تصديهما لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة

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القيادة المركزية الأمريكية
أ أ
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل اثنين من البحارة بعد فقدانهما  أثناء التصدي لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة في 11 يناير.

قوات يابانية وإسبانية بحثت عن البحارين دون جدوى:اضافة اعلان


وأضافت: مشّطنا 21 ألف ميل مربع بحثا عن البحارين المفقودين بمساعدة يابانية وإسبانية لكن دون جدوى.

في وقت سابق،أعلنت القيادة المركزية الأمريكية،  شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبير

وأوضحت حسب "العربية"، أن الحوثيين شنوا هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن قواتها أسقطت 18 مسيرة و3 صواريخ خلال هجوم الحوثي على جنوب البحر الأحمر، مبينة أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر.

ونقلت "CNN" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم تضمن ما مجموعه 24 طائرة بدون طيار وصواريخ.

توتر الموقف في البحر الأحمر

في الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألماني: إن الموقف المتوتر في البحر الأحمر وتأخر وصول السفن، يؤدي لتكاليف إضافية على الشركات الألمانية، لافتة إلى أنه ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات لحماية مسارات الشحن بما في ذلك إجراءات عسكرية.

استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية  أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلاً بحريًا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

نشاط مريب في البحر الأحمر

وكشفت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أنها تلقت تقارير عن نشاط مريب جنوب غربي المخا باليمن، موضحة أن ناقلة شاهدت ألسنة من اللهب أو أثر صواريخ قرب اليمن.

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