أمريكا: مقتل اثنين من البحرية أثناء تصديهما لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل اثنين من البحارة بعد فقدانهما أثناء التصدي لقارب كان ينقل أسلحة إيرانية متقدمة في 11 يناير.
قوات يابانية وإسبانية بحثت عن البحارين دون جدوى:
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وأضافت: مشّطنا 21 ألف ميل مربع بحثا عن البحارين المفقودين بمساعدة يابانية وإسبانية لكن دون جدوى.
في وقت سابق،أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.
القوات الأمريكية تصد الهجوم الكبيروأوضحت حسب "العربية"، أن الحوثيين شنوا هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن قواتها أسقطت 18 مسيرة و3 صواريخ خلال هجوم الحوثي على جنوب البحر الأحمر، مبينة أن هذا هو الهجوم 26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر.
ونقلت "CNN" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم تضمن ما مجموعه 24 طائرة بدون طيار وصواريخ.