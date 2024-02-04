أمريكا عاجزة.. وباء يضرب البلاد ويخرج عن السيطرة

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كشف موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.5 مليون حالة من حالات الكلاميديا والسيلان والزهري في البلاد. اضافة اعلان





وباء خرج عن السيطرة في أمريكا:



إصابة الأطفال بمرض الزهري:



وبحسب تقرير نقلته مجلة "ساينس أليرت"، فإن العدوى المنقولة جنسيًا هي الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة في عام 2022 هي الكلاميديا، والتي ظلت في الصدارة لسنوات.وأوضحت أن الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بمرض الزهري هو الذي يثير قلق مسؤولي الصحة أكثر من غيره من الأمراض أو الأوبئة.ونوهت أن معظم الناس يعتقدون أن البالغين يصابون بالأمراض المنقولة جنسيًا، فإن مرض الزهري يهدد حياة الأطفال أيضا.وتابعت: عندما يصاب الطفل بمرض الزهري من الأم في أثناء الحمل أو الولادة، فإنه يعرف باسم الزهري الخلقي.كما يعتبر مرض الزهري خطيرًا بشكل خاص عند الأطفال، حيث يتسبب في بعض الأحيان في تأخر النمو أو النوبات أو حتى الموت.بينما ينتشر الزهري عند البالغين، عن طريق الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي، ويميل إلى التقدم على مراحل.وتتضمن المرحلة الأولية عادة تقرحات حول الفم أو الأعضاء التناسلية، بينما يمكن أن تؤدي المرحلة الثانوية إلى طفح جلدي على الجسم وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.وكشفت الإحصائيات أن المراحل المبكرة من مرض الزهري تتزايد بنسبة 10% تقريبًا سنويًا وهو أمر مثير للقلق للغاية، ويهدد صحة الأطفال.وقد أدت العدوى إلى 282 حالة ولادة جنين ميت ووفيات الرضع في عام 2022.