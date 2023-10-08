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صحيفة تواصل الالكترونية

ألسنة اللهب تشتعل بعدة مركبات في حادث مروع بالكويت

حريق سيارات
حريق سيارات
أ أ
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قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت إنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم الأحد يفيد عن وقوع حادث تصادم على طريق جاسم الخرافي مقابل جامعة الشدادية .اضافة اعلان

تصادم مركبات بالكويت:


وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الصمود إلى موقع البلاغ.

وأضافت أنه عند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم وقع بين 6 مركبات مما تسبب في حريق 3 منها.

كما  أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية  .

الداخلية الكويتية:

وفي سياق مواز دعت وزارة الداخلية الكويتة ‏ قائدي المركبات على طريق الدائري السادس يمين منطقة الشدادية ويسار منطقة صباح الناصر باتجاه السالمية إلى اتخاذ طرق بديلة حتى يتم التعامل مع حريق المركبة .

وطالبت الوزارة قائدي المركبات بالانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات والتعاون مع رجال الأمن عند المرور على الطريق.

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