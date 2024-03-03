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أكثر من 30 ألف شهيد.. الجوع والجفاف يحاصر نصف مليون فلسطيني بغزة

قصف غزة
شهداء غزة
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 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 149 على التوالي إلى 30.410 شهداء، والجرحى إلى نحو 71.700 جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 90 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 177 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، لافتة لوجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم.

ارتفاع ضحايا الجفاف والجوع إلى ١٥ طفلًا

ارتفع عدد ضحايا الجوع والجفاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، بسبب الحصار إلى ١٥ طفلًا.
 وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن ١٥ طفلًا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة فارقوا الحياة، نتيجة الجفاف والجوع، مع استمرار الاحتلال قطع جميع الامدادات الغذائية والصحية عن شمال قطاع غزة، لافتة النظر بوجود ٦ أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف، وهم داخل العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

الجوع والجفاف يحاصر نحو نصف مليون فلسطيني

 بدورها، أكدت منظمات إغاثية محلية ودولية، أن الجوع والجفاف يحاصر نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالي القطاع، في ظل عدم تمكن المنظمات الدولية والاغاثية الوصول لتلك المناطق، بسبب قطع الدبابات الإسرائيلية كافة الطرق المؤدية إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

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