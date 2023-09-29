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أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير بباكستان

تفجير باكستان
بعض ضحايا الهجوم
أ أ
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أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية، مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 50 في هجوم استهدف موكبًا بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي البلاد.اضافة اعلان
ويأتي الانفجار وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

تفاصيل الهجوم

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لوكالة "رويترز"، إن "مهاجمًا فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة".
وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.
ويخضع الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة. 
ووصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جدًا".
وفيما لم تعلن أية جماعات مسؤوليتها عن الهجوم، نفت حركة طالبان باكستان ضلوعها فيه.
وفي يوليو، قُتل أكثر من 40 في تفجير في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.

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