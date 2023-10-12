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أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة

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محسن عودة
أ أ
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بعد أكثر من 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة، بسبب صدمة نفسية تعرض لها أثناء عمله في إحدى المزارع في ليبيا، رجع المصري محسن عودة إلى أهله. اضافة اعلان
وحسب موقع "كايرو لايف"، فقد ترك محسن محافظة البحيرة شمال غرب البلاد، وسافر عام 1991 للعمل في ليبيا ودخلها في ذلك التوقيت بواسطة بطاقة الهوية الشخصية حسبما كان معمولاً به في ذلك الوقت.

حادث إطلاق نار هو كلمة السر

اشتغل محسن كعامل محارة مع أحد المصريين هناك، والذي بعد أيام من العمل طلب الحصول على أجرته من أحد الأشخاص، ليرد عليه بإطلاق النار ويرديه قتيلا.

شاهد زميله في العمل يُقتل أمام عينيه

ووقتها شاهد زميله في العمل يُقتل أمام عينيه على أهون الأسباب وبسبب مطالبته بالحصول على حقه، مؤكدًا أن الحادث أثر فيه نفسيًا وأصيب بصدمة كبيرة وتخوف من القاتل ليترك المكان ويفر هاربًا.
وفي طريق هروبه، التقى أحد المواطنين الليبيين والذي يمتلك مزرعة كبيرة وعرض عليه العمل فيها، مؤكدًا أنه ظل طوال 33 عامًا وهو فاقد الذاكرة بسبب الصدمة التي تعرض لها.

شاب مصر يعيد له الذاكرة

وأوضح أنه منذ 3 أشهر فقط صادف أثناء عمله في المزرعة أحد الشباب وأثناء الحديث معه علم أنه من محافظة البحيرة، ليبدأ تذكيره بزوجته وأولاده، ويخبره باسم قريته فطلب منه زيارة أبنائه وإخبارهم بمكانه من أجل ترتيب عودته بسبب عدم امتلاكه أوراقًا ثبوتية.

مفاجأة تنتظره عند عودته إلى بلده

وعند عودته، بدأ محاولاته لإصدار أوراق ثبوتية له وبطاقة هوية، لكنه فوجئ بوفاة زوجته وجميع أشقائه طوال غيابه هذه الفترة الطويلة.

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