الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أغرب مطاردة بالكويت.. يصدم سيارات المارة وعند ملاحقته هدد الشرطة بإنهاء حياته

رجل مرور كويتي
ارشيفية
أ أ
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في واقعة نادرة الحدوث بالكويت هدد أحد قائدي المركبات بإنهاء حياته عندما لاحقته الشرطة عقب عملية مطاردة.

قائد مركبة بالكويت:اضافة اعلان


وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد مصدر أمني أنه وردت بلاغات من عدد من المارة عن تعرضهم للاصطدام والهروب على طريق السالمي من قائد رباعية.

وأوضحت أنه تم الإيعاز إلى الدوريات للتعامل مع البلاغ، وفور مشاهدة قائد المركبة الدوريات حاول الفرار لتعلق سيارته بالرمال فترك السيارة وصعد فوق مسجد سكراب النعايم مهددا بإنهاء حياته.

وأضاف المصدر أنه جاري السيطرة على الشخص، وستتم إحالته إلى جهة الاختصاص .

دهس شرطي:


أقدم كويتي يقود دراجة نارية  على دهس شرطي مرور برتبة وكيل عريف أثناء تنظيمه سير الدائري السادس.

وقد تم نقل الشرطي إلى المستشفى بحالة حرجة في العناية المركزة والتحفظ على الجاني.

مطاردة الشرطة الكويتية:


وفي وقت سابق أصيب عدد من رجال الشرطة الكويتية، أثناء مطاردة أحد المتهمين في قضية جنائية.


وكان عدد من رجال المباحث قد أصيب بجروح قطعية بسبب هجوم كلاب شرسة أطلقها عليهم شخص بدون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، حينها فقد وقع ذلك  خلال محاولتهم ضبط صديقه المواطن المطلوب على ذمة قضايا جنائية في منطقة الصليبية.

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