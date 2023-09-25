أغرب مشهد في كارثة درنة.. صحراء قاحلة تتحول إلى بحيرة مائية بسبب العاصفة دانيال

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مرّ أسبوعان على العاصفة "دانيال"، لكن مازالت الكثير من المناطق الليبية تعاني من كميات المياه الضخمة التي خلفتها السيول والفيضانات.





صحراء تتحول لبحيرة في ليبيا: اضافة اعلان



طريق المخيلي أصبح بحيرة:



سد وادي جازا:



أغرب ما في هذه المشاهد هو تحول طريق المخيلي الصحراوي إلى بحيرة مائية بسبب العاصفة دانيال.ويمتد طريق المخيلي بطول 251 كيلومترا في الصحراء شرقي ليبيا، ويربط بين منطقة التميمي شرقا ومدينة المرج غربا.وفي المنتصف قرية المخيلي التي سمي بها الطريق، والتي تتبع إداريا بلدية درنة.وقد تحول الطريق الصحراوي المعروف بأنه منطقة قاحلة، إلى بركة ضخمة من المياه أشبه بـ"البحيرة"، التي تجمعت في محيط الطريق وغمرته عند منطقة المخيلي.يذكر أن أهالي المخيلي قد أطلقوا نداءات استغاثة بسبب انقطاعهم عن باقي المناطق، وذلك منذ اليوم الأول للكارثة نظرا لغمر المياه الطريق إلى منطقتهم.تواصلت عملية تفريغ سد وادي جازا الذي امتلأ بمياه السيول، حيث شارفت العملية على الانتهاء، وذلك على بعد 60 كيلومترا شرق مدينة بنغازي.وتسبب تعطل البوابة الرئيسية للسد، إلى إطلاق تحذيرات محلية وأخرى دولية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشأن خطورة تعرض السد للانهيار جراء ضغط المياه الكبير، وعدم القدرة على تصريفها بشكل صحيح.وفورا قامت الفرق الهندسية التابعة للجنة إعادة الإعمار بتطهير مجرى الوادي، وتصريف المياه من فتحاته الأخرى، حيث تجاوزت كميات المياه المفرغة إلى البحر المتوسط 5.3 مليون متر مكعب.