الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

. أعداد النازحين في قطاع غزة تصل إلى 263 ألف شخص .. وتدمير آلاف المساكن بسبب قصف الاحتلال

قصف غزة
قصف غزة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 263 ألف شخص، بزيادة قدرها 40 % منذ أمس.

عدد النازحين في غزة:


وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ أمس، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، وتعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.اضافة اعلان
وأبان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم، أن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات وتقنيي الوقود, مضيفا أنه لا يمكن الوصول أيضاً إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.
وحذر دوجاريك من أن هناك نقص حاد في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه إلى غزة.


الغارات الجوية:


وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بسبع منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 1,100,000 شخص، وتتراكم الآن مخلفات الصرف الصحي في الشوارع مما يشكل خطراً على الصحة العامة وانتشار الأمراض
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين الآخرين لمناقشة الوضع، ويدعو لإتاحة الوصول الإنساني الفوري وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

اقرأ أيضا

F8LrQbVX0AAMLUN
11:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها دولة خليجية.. تعطل الطيران المدني في عدة مطارات حول العالم

وزير الخارجية
7:59 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 5.36.08 PM
5:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث

ايلون ماسك
5:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

اقرأ أيضا

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

عاجل.. زلزال في الأردن

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

5678 67 4:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

8797686 3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

8990889 1:13 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطلق نداء استغاثة مع قرب نفاد الأدوية

العدوان الصهيوني على غزة 4 6:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

31 شهيدًا في غارات شنها الاحتلال على منازل في قطاع غزة

اقرأ أيضا

زلزال أفغانستان 2
4:52 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عاجل.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب أفغانستان وتوقعات العالم الهولندي تتحقق

IMG-20231011-WA0007
2:48 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

نهاية غير متوقعة لأمريكي تبرع بكليته لمسنة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.52.30 AM
12:58 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

المشاركون
12:51 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

البيان الخليجي - الأوروبي: احترام السيادة وحقوق الإنسان وتعزيز العمل المشترك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

2023-10-12_00-47-49
12:52 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

وصل 40 ألف ريال.. قفزة للتمور في حراج بأحد مناطق المملكة

التأمينات الاجتماعية
12:36 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل يمكن للمستفيد تعديل اسم المنشأة التابع لها.. التأمينات توضح؟

مواقيت الصلاة
12:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخميس 27 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في أبها

WhatsApp Image 2023-10-11 at 11.24.09 PM
11:26 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين عن واقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته

ولي العهد
11:09 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس التركي بشأن الأوضاع في غزة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10:40 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بيان عاجل من جامعة الإمام محمد بن سعود بشأن تصريحات أحد منسوبيها