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صحيفة تواصل الالكترونية

أظهرتها خرائط جوجل.. ماذا حدث في سد درنة بعد ظهور حفرة بعرض 30 مترا؟

سد درنة
سد درنة
أ أ
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لا تزال هناك تساؤلات حول طبيعة ما حدث في انهيار سد وادي درنة، حيث  أظهرت صور من موقع خرائط جوجل  حفرة بعرض 30 متر على أحد طرفي السد.

حفرة في سد وادي درنة:

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وبحسب ما تم تداوله، فإن الحفرة غريبة كما أن مجرى مياه الفيضان ظهرت في الطرف الآخر البعيد عن الحفرة.

وتساءل البعض هذه الصور تؤكد حاجتنا للجنة من الخبراء الدوليين ليقولوا لنا ماذا حصل بالضبط.

حفرة زلزال المغرب:



كما أثارت حفرة غامضة تشكّلت فجأة بعمق 60 مترًا، الذعر بين سكان إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب.
ودفعت الحفرة التي ظهرت في منطقة "حد أولاد فرج"، إلى التساؤل حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن  صاحب قطعة الأرض، أنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس، حيث وجد الحفرة التي بلغ عمقها 60 مترًا وقطر يتجاوز 20 مترًا، والتي تشكل خطرًا على أبناء المنطقة. 

 وأضاف أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث حيث حضر بعض المسؤولين إلى المكان، وقرروا إحاطتها بحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

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