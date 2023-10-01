أظهرتها خرائط جوجل.. ماذا حدث في سد درنة بعد ظهور حفرة بعرض 30 مترا؟

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لا تزال هناك تساؤلات حول طبيعة ما حدث في انهيار سد وادي درنة، حيث أظهرت صور من موقع خرائط جوجل حفرة بعرض 30 متر على أحد طرفي السد.





حفرة في سد وادي درنة:

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حفرة زلزال المغرب:



الحفرة غريبة كما أن مجرى مياه الفيضان ظهرت في الطرف الآخر البعيد عن الحفرة.

هذه الصور تؤكد حاجتنا للجنة من الخبراء الدوليين ليقولوا لنا ماذا حصل بالضبط..!؟ صور من موقع خرائط قوقل تبين حفرة بعرض 30 متر على أحد طرفي سد وادي درنة.الحفرة غريبة كما أن مجرى مياه الفيضان ظهرت في الطرف الآخر البعيد عن الحفرة.هذه الصور تؤكد حاجتنا للجنة من الخبراء الدوليين ليقولوا لنا ماذا حصل بالضبط..!؟ pic.twitter.com/1WH31jZGH7 September 30, 2023

وبحسب ما تم تداوله، فإن الحفرة غريبة كما أن مجرى مياه الفيضان ظهرت في الطرف الآخر البعيد عن الحفرة.وتساءل البعض هذه الصور تؤكد حاجتنا للجنة من الخبراء الدوليين ليقولوا لنا ماذا حصل بالضبط.كما أثارت حفرة غامضة تشكّلت فجأة بعمق 60 مترًا، الذعر بين سكان إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب.ودفعت الحفرة التي ظهرت في منطقة "حد أولاد فرج"، إلى التساؤل حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن صاحب قطعة الأرض، أنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس، حيث وجد الحفرة التي بلغ عمقها 60 مترًا وقطر يتجاوز 20 مترًا، والتي تشكل خطرًا على أبناء المنطقة.وأضاف أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بما حدث حيث حضر بعض المسؤولين إلى المكان، وقرروا إحاطتها بحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.