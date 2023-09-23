أرقام صادمة.. زلزال المغرب دمّر 6 آلاف منزل في 3 آلاف قرية

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تسبب زلزال المغرب المدمر في كارثة حقيقية لسكان البلاد، حيث تسبب في تدمير آلاف المنازل في آلاف من القرى المغربية.





خسائر زلزال المغرب المدمر:

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تدمير آلاف المنازل في زلزال المغرب:

ونقلت وسائل إعلام عن الوزير المغربي فوزي لقجع، أن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بما يقارب 3 آلاف قرية، يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة والذي وقع في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية.وضرب الزلزال بعضاً من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.وكشف لقجع أمام البرلمان أن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال، وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال.كما ستقدم 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.وقد دمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب.وأكدت المغرب أنها تعتزم إنفاق 120 مليار درهم أي ما يعادل 11.67 مليار دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.