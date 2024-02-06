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أرفف المتاجر الغذائية شبة خالية في هذه الدولة.. تفاصيل (فيديو)

قوافل المزارعين في بروكسيل
إضراب المزارعين في بروكسيل
أ أ
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تسببت احتجاجات المزارعين في عدد من الدول الأوروبية في خلو الأرفف من المواد الغذائية في محلات السوبر ماركت في مدينة بروكسل.اضافة اعلان

أرفف خالية من المواد الغذائية في "بروكسيل"

جاء ذلك في تقرير لقناة "الحدث" على صفحتها الرسمية في "إكس" حيث أكد التقرير على إضراب المزارعين مطالبين بتحسين ظروف عملهم وتخفيض الضرائب.

الرئيس الفرنسي يهدئ غضب المزارعين ويطمئنهم

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تهدئة غضب احتجاجات المزارعين في بلاده وعدة دول أوروبية بالقول إن الاتحاد ليس أصمّا فيما يخُصُ شكاواهم ومخاوفهم.
يأتي هذا بينما تتواصل احتجاجات المزارعين الأوروبيين ضد السياسات الاقتصادية والتجارية في عدة بلدان، حتى إنها وصلت إلى مقر الاتحاد الأوروبي نفسه، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

المزارعون يدخلون بروكسيل بقوافل من الجرارات الزراعية

وكان المشهد غير مألوف في شوارع أوروبا، حيث وصلت قوافل من الجرارات، يقودها مئات المزارعين الغاضبين القادمين من عدة دول أوروبية، إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ووصل المزارعون إلى هناك للاحتجاج والتعبير عن قلقهم وسخطهم من تأثير السياسات الاقتصادية والتجارية الأوروبية على أعمالهم.

العقوبات ضد روسيا أثرت على سلاسل التوريد

وقد تصاعدت الاحتجاجات نتيجة للضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والتي أثرت على سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ويواجه المزارعون الأوروبيون أزمة كبيرة بسبب انقطاع أكثر من 80 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي، مما أدى إلى زيادة الكهرباء والغاز بشكل حاد. وهذا بدوره، تسبب في تأثيرات سلبية على الأسر.



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