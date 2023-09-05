أدت إلى تخلص بعضهم من حياته.. معلمو كوريا يحتجون على مضايقات الطلاب

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احتشد معلمون في كوريا الجنوبية أمس وامتنعوا عن العمل للمطالبة بحماية أفضل لحقوقهم والاحتجاج على مضايقات الآباء المتسلطين التي أدت إلى انتحار بعض زملائهم.

وتزايدت كثيرا شكاوى معلمي المدارس الحكومية من سوء معاملة أولياء الأمور والتلاميذ، لاسيما اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديبهم.





تخلص معلمة شابة من حياتها





الرئيس الكوري في جانب المعلمين





التعليم في كوريا



وذلك بعد العثور على معلمة شابة ميتة في يوليو الماضي، وقد تبينت الأجهزة الأمنية أنها تخلصت من حياتها على الأرجح.وسارع مسؤولون حكوميون ومجالس إدارات المدارس لتهدئة الاضطرابات في الفصول الدراسية ووعدوا باتخاذ خطوات قانونية من أجل حماية أفضل للمعلمين.وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه أمر المسؤولين بالاستماع إلى مطالب المعلمين والعمل على حماية حقوقهم.التعليم في كوريا الجنوبية هو نظام لامركزي ذو ثلاثة مستويات: وزارة التعليم، 16 مكتبا تعليميا في البلديات والمقاطعات و182 مكتبا تعليميا محليا.ويتم توفير التعليم في كوريا من قبل المدارس العامة والخاصة، ويحصل كلى النوعين على تمويل من الحكومة، على الرغم من أن المبلغ المخصص للمدارس الخاصة أقل من تمويل المدارس الحكومية.