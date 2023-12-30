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أخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

غزة - فلسطين
أرشيفية
أ أ
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استشهد 100 فلسطيني على الأقل وجرح 160، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف للاحتلال المستمر على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

قصف منازل المدنيين في غزةاضافة اعلان

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف منازل الفلسطينيين في النصيرات والمغازي والبريج، مما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات بجروح، فيما لازال العشرات منهم تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.
كما تواصل الدبابات اقتحام ومحاصرة الأحياء السكنية في مخيم البريج، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول للشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد سلطة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

دعوى أمام العدل الدولية بارتكاب الاحتلال إبادة الجماعية

 وشدّدت في بيان لها، أن الاحتلال، وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية، إضافةً إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

 

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