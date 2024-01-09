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أبرزها "الانتخابات الأمريكية".. 4 مخاطر متوقعة تهدد العالم في 2024

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ترامب وبايدن
أ أ
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حدّد رئيس المجموعة الأوروبية الآسيوية "أوراسيا" إيان بريمر، أبرز المخاطر التي تهدد العالم في 2024،  بحسب موقع "آكسيوس"

4 مخاطر متوقعة على العالم في 2024:اضافة اعلان


1- الانتخابات الرئاسية الأمريكية:

وأوضح "بريمر"،  أن أبرز المخاطر تاثيرا على العالم هذا العام هي "الولايات المتحدة ضد نفسها"، مشيرًا إلى أنه مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "فإن اليقين الوحيد هو استمرار الضرر على النسيج الاجتماعي الأمريكي، والمؤسسات السياسية، ومركز الولايات المتحدة العالمي".

2- الصراع في الشرق الأوسط:

وقال إن من بين التهديدات أيضا الوضع في الشرق الأوسط، قائلًا: "إن من المرجح أن يكون الصراع الحالي في غزة مجرد المرحلة الأولى في صراع أوسع في عام 2024".

3- سيطرة الذكاء الاصطناعي:

وأشار "بريمر" أيضًا إلى انتشار سيطرة الذكاء الاصطناعي غير المقنن، إذ قال: "في عام سيتوجه فيه أربعة مليارات شخص إلى صناديق الاقتراع، ستستخدم الأطراف الفاعلة المحلية والأجنبية - ولا سيما روسيا – (الذكاء الاصطناعي) بالتأثير على الحملات الانتخابية، وإثارة الانقسام، وتقويض الثقة في الديمقراطية، وزرع الفوضى السياسية على نطاق غير مسبوق".

4- تعميق الروابط بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية:

أضاف "بريمر" أن تعميق الروابط بين روسيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل تهديدًا للاستقرار العالمي.

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