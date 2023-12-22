37 امرأة أجنبية يشهرن إسلامهن في الخرج بعد محاضرات دعوية

محاضرات دعوية

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عاملات يشهرن إسلامهن



أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.وكانت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي قد أعلنت عن محاضرات باللغات التالية "الأوغندية والفلبينية والكينية والسنهالية" مساء اليوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445هـ قصر إليزية.وقد أثمرت المحاضرات الدعوية عن إسلام 37 امرأة من جنسيات متعددة وسط سعادة وفرحة من القائمين على المحاضرات والحضور الكريم، وسعادة غامرة من المسلمات الجدد، ونسأل الله لهن القبول والعمل الصالح والثبات على الحق.يذكر أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج تعمل على تنظيم مثل هذه اللقاءات والمحاضرات الدعوية بين الحين والآخر، والتي يكون لها الأثر الطيب المبارك في إسلام أبناء وبنات الجاليات الأجنبية، بتوفيق وفضل من الله.