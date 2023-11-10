24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام خلال أكتوبر

أ أ

نفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بغرب الدمام "نور"، خلال شهر أكتوبر الماضي، 329 برنامجًا استفاد منها 24230 مستفيدًا ومستفيدة، وذلك ضمن أنشطتها وبرامجها الدعوية. اضافة اعلان





قسم الدعوة والإرشاد





دعوة غير المسلمين





إقامة البرامج النوعية



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالهادي الشمري، أن قسم الدعوة والإرشاد أقام محاضرات ودروسًا استفاد منها 250 شخصاً، وبرامج "المصلى المتنقل 1650 شخصاً، ودار الملاحظة 270 شخصًا.إضافة إلى المسلم الأصيل 13125 شخصًا، والمسلم الجديد 450 شخصًا، ودعوة غير المسلمين 5470 شخصًا، ومن المادة الدعوية 2000 شخص.وأشار إلى أن القسم النسائي بالجمعية أقام محاضرات ودروسًا استفاد منها 1010 امرأة.مؤكدًا أن الجمعية تبذل كافة الجهود من أجل إقامة البرامج النوعية المختلفة مع الحرص على تنوعها من أجل خدمة الدعوة الإسلامية.