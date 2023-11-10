24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام خلال أكتوبر

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نفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بغرب الدمام "نور"، خلال شهر أكتوبر الماضي، 329 برنامجًا استفاد منها 24230 مستفيدًا ومستفيدة، وذلك
ضمن أنشطتها وبرامجها الدعوية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالهادي الشمري، أن قسم الدعوة والإرشاد
أقام محاضرات ودروسًا استفاد منها 250 شخصاً، وبرامج "المصلى المتنقل 1650 شخصاً،
ودار الملاحظة 270 شخصًا.
قسم الدعوة والإرشاد
إضافة إلى المسلم الأصيل 13125 شخصًا، والمسلم الجديد 450 شخصًا، ودعوة غير
المسلمين 5470 شخصًا، ومن المادة الدعوية 2000 شخص.
دعوة غير المسلمين
وأشار إلى أن القسم النسائي بالجمعية أقام محاضرات ودروسًا استفاد منها
1010 امرأة.
إقامة البرامج النوعية
مؤكدًا أن الجمعية تبذل كافة الجهود من أجل إقامة البرامج النوعية المختلفة مع الحرص على تنوعها من أجل خدمة الدعوة الإسلامية.