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صحيفة تواصل الالكترونية

وفد من الإحصاء يزور "تراؤف الخيرية" لبحث مشارع ومبادرات الجمعية

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جمعية تراؤف
أ أ
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زار وفدٌ من الهيئة العامة للإحصاء جمعية تراؤف، اليوم الثلاثاء، واطَّلع خلالها على مايقدَّم للمستفيدين من برامج ومشاريع ومبادرات وخدمات تسعى لتحسين جودة حياتهم.اضافة اعلان

مناقشة أوجه التعاون


وأوضحت جمعية تراؤف، عبر حسابها في منصة إكسك أنه جرى خلال الزيارة مناقشة أوجه الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جائزة التميز


وقبل أسابيع حصلت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف"، على جائزة التميز في العمل الخيري بفئة المنشآت الكبيرة لجهودها المتميزة في رعاية الأيتام وأسرهم.
وأوضحت جمعية تراؤف، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها فازت بالمركز الثالث على مستوى المملكة في (فئة المنشآت الكبيرة).

رسالة جمعية تراؤف


يذكر أن تراؤف هي عبارة عن جمعية تنموية تسعى لتحسين جودة حياة أيتام حفر الباطن وأسرهم وتمكينهم، وتسهم في التنمية الوطنية ومساندة قطاع الأيتام بالمملكة عبر منظومة عمل متكاملة وكفاءات مُمكنة تحقق استدامة الأثر في بيئة ابتكارية وجاذبة.


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