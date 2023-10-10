وفد من الإحصاء يزور "تراؤف الخيرية" لبحث مشارع ومبادرات الجمعية

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زار وفدٌ من الهيئة العامة للإحصاء جمعية تراؤف، اليوم الثلاثاء، واطَّلع خلالها على مايقدَّم للمستفيدين من برامج ومشاريع ومبادرات وخدمات تسعى لتحسين جودة حياتهم. اضافة اعلان





مناقشة أوجه التعاون



جائزة التميز



رسالة جمعية تراؤف



وفدٌ من الهيئة العامة للإحصاء يزور جمعية #تراؤف ، اطَّلع خلالها على مايقدَّم للمستفيدين من برامج ومشاريع ومبادرات وخدمات تسعى لتحسين جودة حياتهم ، كما جرى خلال الزيارة مناقشة أوجه الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين الجانبين..@Stats_Saudi pic.twitter.com/sDttpSZHxR — جمعية تراؤف (@TRAOF_SA) October 10, 2023

وأوضحت جمعية تراؤف، عبر حسابها في منصة إكسك أنه جرى خلال الزيارة مناقشة أوجه الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين الجانبين.وقبل أسابيع حصلت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف"، على جائزة التميز في العمل الخيري بفئة المنشآت الكبيرة لجهودها المتميزة في رعاية الأيتام وأسرهم.وأوضحت جمعية تراؤف، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها فازت بالمركز الثالث على مستوى المملكة في (فئة المنشآت الكبيرة).يذكر أن تراؤف هي عبارة عن جمعية تنموية تسعى لتحسين جودة حياة أيتام حفر الباطن وأسرهم وتمكينهم، وتسهم في التنمية الوطنية ومساندة قطاع الأيتام بالمملكة عبر منظومة عمل متكاملة وكفاءات مُمكنة تحقق استدامة الأثر في بيئة ابتكارية وجاذبة.