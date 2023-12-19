الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

" نسيم الرياض" تحصل على شهادة الآيزو

نسيم الرياض
نسيم الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حصلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم على شهادة الآيزو،حسب المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 .
ويأتي هذا بعد استيفاء جميع مطالب ومعايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها من جهة المنح الألمانية TUV-NORD، وقد تسلمت الجمعية الشهادةَ الرسمية في مقرها من الجهة المانحة للشهادة.اضافة اعلان

32 عاما من التطوير المؤسسي:



وذكر مدير الجمعية الدكتور/ فهد بن عبدالله التويجري أن هذا النجاح إنما تحقق بتوفيق الله تعالى، ثم بجهود كثيرة بذلها العاملون في الجمعية بمختلف إداراتها خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من اثنين وثلاثين عامًا في التطوير المؤسسي المستمر.

ويأتي نجاح الجمعية في الحصول على هذه الشهادة في ظل التسارع التقني والتطور السريع لمختلف القطاعات، حيث تنطلق هذه النجاحات من رؤية المملكة 2030م، والتي ركزت على دعم القطاع غير الربحي، وتجويد أعماله، وتطوير خدماته، بما يسهم في التنمية المجتمعية الشاملة.

وبيَّن “التويجري” أن استمرار العمل بما تتطلبه معايير الجودة، والسير وفق ما تم رسمه والتخطيط له هو رحلة مؤسسية مستمرة، حيث يتطلب التكامل بين جميع الإدارات والمشروعات، والعمل بروع الفريق الواحد.

الجدير بالذكر أن تطبيق نظام إدارة الجودة في الجمعية تم من قبل فريق داخلي مكون من كفاءات إدارية متميزة فيها بإشراف ومتابعة د/ إبراهيم بن أحمد العامر مستشار التخطيط والتطوير بالجمعية.


اقرأ أيضا

جمعية معين تقيم مشروع "نعم أستطيع".. مبادرة تربوية تفاعلية لدعم الشباب

الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "سبيل النجاة في النوازل" بنجران

"ملاذ رفحاء "للتنمية الأسرية تختتم فعالياته برنامج "الرياحين" بمشاركة 951 طفلًا

"خيرية حقل" توزّع أكثر من 6 أطنان من لحوم الأضاحي على مستفيديها

إصدار جديد لـ "الدارة" عن تاريخ المكتبات الوقفية في المدينة المنورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جمعية خيرات لحفظ النعمة 12:26 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

جمعية "خيرات لحفظ النعمة" تحصل على شهادة الأيزو

اقرأ أيضا

جمعية خيرات لحفظ النعمة
12:26 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

جمعية "خيرات لحفظ النعمة" تحصل على شهادة الأيزو

QvDBgeNh
10:43 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانُا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
1:53 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

جمعية إنسان
12:44 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

"إنسان" تُطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 36 ألف مستفيد بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
6:59 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

هيئة تقويم التعليم
6:16 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يلزم الحضور بأصل الهوية الوطنية لأداء اختبارات الرخصة المهنية؟

ا
6:15 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

إعفاء من التأشيرة.. اتفاقية جديدة بين المملكة وكازاخستان

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توجيه من حساب المواطن للمستخدمين بسبب تعطل التطبيق

ساند
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

ابشر
5:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة "أبشر"