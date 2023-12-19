" نسيم الرياض" تحصل على شهادة الآيزو

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حصلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم على شهادة الآيزو،حسب المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015 .

ويأتي هذا بعد استيفاء جميع مطالب ومعايير نظام إدارة الجودة في جميع إداراتها ومشروعاتها من جهة المنح الألمانية TUV-NORD، وقد تسلمت الجمعية الشهادةَ الرسمية في مقرها من الجهة المانحة للشهادة. اضافة اعلان





32 عاما من التطوير المؤسسي:

وذكر مدير الجمعية الدكتور/ فهد بن عبدالله التويجري أن هذا النجاح إنما تحقق بتوفيق الله تعالى، ثم بجهود كثيرة بذلها العاملون في الجمعية بمختلف إداراتها خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من اثنين وثلاثين عامًا في التطوير المؤسسي المستمر.ويأتي نجاح الجمعية في الحصول على هذه الشهادة في ظل التسارع التقني والتطور السريع لمختلف القطاعات، حيث تنطلق هذه النجاحات من رؤية المملكة 2030م، والتي ركزت على دعم القطاع غير الربحي، وتجويد أعماله، وتطوير خدماته، بما يسهم في التنمية المجتمعية الشاملة.وبيَّن “التويجري” أن استمرار العمل بما تتطلبه معايير الجودة، والسير وفق ما تم رسمه والتخطيط له هو رحلة مؤسسية مستمرة، حيث يتطلب التكامل بين جميع الإدارات والمشروعات، والعمل بروع الفريق الواحد.الجدير بالذكر أن تطبيق نظام إدارة الجودة في الجمعية تم من قبل فريق داخلي مكون من كفاءات إدارية متميزة فيها بإشراف ومتابعة د/ إبراهيم بن أحمد العامر مستشار التخطيط والتطوير بالجمعية.