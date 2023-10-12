"نرعاك" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

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وقعت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك "في جدة، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المؤسسة، اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. اضافة اعلان

وتهدف الاتفاقية لدعم خدمة أسناني لمرضى الرعاية الصحية المنزلية, وذلك بهدف تلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنقل إلى عيادات الأسنان العامة.

وقع الاتفاقية نائب رئيس المؤسسة عبير قباني، ومدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر.





خدمة أسناني المنزلية



توفير رعاية شاملة



وتعد خدمة أسناني المنزلية خدمة فريدة من نوعها، حيث يقوم أطباء الأسنان المؤهلون بزيارة منازل المرضى لتقديم الرعاية المنزلية لصحة الفم الأسنان اللازمة، ويتم تجهيز فرق مخصصة مع معدات متطورة لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وفعالة.وتشمل خدمات أسناني عدداً من المعالجات المتنوعة كالحشوات، وجراحة الأسنان البسيطة، والمعالجة الجذرية، وتنظيف الأسنان.كما يتم تقديم هذه الخدمات وفقًا لاحتياجات كل مريض بناءً على تقييم شامل يتم إجراؤه في المنزل وعبر سيارة مجهزة بأفضل الوسائل لتقديم الخدمة للمريض.وأكدت قباني سعي المؤسسة الخيرية "نرعاك" إلى ضمان توفير رعاية شاملة ومتكاملة لمرضى الرعاية المنزلية, وتعزيز الراحة والرفاهية للمرضى وتحسين جودة حياتهم بتوفير الرعاية الصحية المناسبة.وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي لدعم خدمة أسناني كخطوة مهمة في تطوير الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية.