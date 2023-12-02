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"ملاذ رفحاء "للتنمية الأسرية تختتم فعالياته برنامج "الرياحين" بمشاركة 951 طفلًا

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جمعية "ملاذ" للتنمية الأسرية
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اختتمت جمعية "ملاذ" للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء أمس، فعاليات وبرنامج الرياحين عن بعد بالتعاون مع مركز بنات جدة، وجمعية قمم الشبابية الذي استمر على مدى شهرين.اضافة اعلان

مشاركة 770 أمًّا و951 طفلًا

 وأوضحت "ملاذ" أن البرنامج شارك فيه 770 أمًّا و951 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات، وذلك خلال فترة الفعاليات التي تضمنها البرنامج.

دورات وبرامج وفعاليات متنوعة
وأضافت أن البرنامج تضمن عدداً من الدورات والبرامج والفعاليات المتنوعة ومنها:
1 - أسلوب المقارنة.
2 - صناعة الأم المربية.
3 - خصائص المرحلة العمرية.
4 - تحفيظ القرآن ،ودور الأم الأسري.
5 - كسب ثقة الطفل، والحوار مع الأطفال.
6 - إعمار الأسرة، والبناء القيمي، والارتقاء بالذات، وغيرها.
 وأشارت إلى أنه تم خلال حفل ختام برنامج الرياحين تكريم أمهات وأطفال التميز، والجهات المشاركة والمتعاونة ، وفريق العمل والمتطوعات بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 2023م.

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