مكنون و"آيات الوقفية" يوقعان مذكرة تعاون بمجال تعليم القرآن الكريم

مذكرة تعاون لتعليم القرآن لكريم اضافة اعلان



مسابقة تراتيل القرآنية



#جمعية_مكنون ومؤسسة آيات الوقفية يوقعان مذكرة تعاون في مجال تعليم القرآن الكريم.@ayaat_Group pic.twitter.com/bYhDxoITsy — جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@MaknonOrgSa) October 23, 2023

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، توقيع مذكرة تعاون في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.وقالت جمعية مكنون، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "جمعية مكنون ومؤسسة آيات الوقفية يوقعان مذكرة تعاون في مجال تعليم القرآن الكريم".ونشرت جمعية مكنون العديد من الصور التي وثقت من خلالها مراسم توقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة آيات.وقبل أسابيع، أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، عن أسماء الفائزين في مسابقة تراتيل للأداء القرآني والصوت الندي في نسختها الثالثة.وأوضحت الجمعية على حسابها في "منصة إكس"، أن أسماء الفائزون في مسابقة تراتيل للأداء القرآني والصوت الندي، جاءت على النحو التالي:أولًا: المرحلة المتوسطة والابتدائي:- المركز الأول عبد السلام محمد حسين وجائزته 3500 ريال.- المركز الثاني محمد بن عبد الله العواد وجائزته 2500 ريال.- المركز الثالث عبد الرزاق عبد الرحمن وجائزته 1500 ريال.ثانيًا: المرحلة الثانوية:- المركز الأول سلمان بن عثمان العمري وجائزته 3500 ريال.- المركز الثاني تميم بن أنور الجبرتي وجائزته 2500 ريال.- المركز الثالث عبد العزيز أول وجائزته 1500 ريال.ثالثًا: المرحلة الجامعية:- المركز الأول عمر بن فهيم البريهي وجائزته 3500 ريال.- المركز الثاني ثناء الله مولوي عبد الصمد وجائزته 2500 ريال.- المركز الثالث عبد الرحمن غمان خان كانو خان وجائزته 1500 ريال."إنسان" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع " مكنون"