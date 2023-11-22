الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانُا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

QvDBgeNh
بيان مشترك لإغاثة الصومال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بيانا مشتركا لدعم الأمن الغذائي في الصومال.اضافة اعلان

دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال

وعلى هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، تم توقيع البيان المشترك لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال، حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل.

مساهمة دولية مالية بمليون دولار

 ومن المقرر أن يقدم كل من المركز والوزارة مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.
 وأعرب الدكتور عبد الله الربيعة عقب التوقيع عن حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائها وخاصة مع وزارة الخارجية البريطانية.
 وأكد أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفا.

مواجهة ومنع المجاعة في الصومال

 ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.

اقرأ أيضا

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
1:53 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

جمعية إنسان
12:44 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

"إنسان" تُطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 36 ألف مستفيد بالرياض

رؤوم رفحاء
10:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"رؤوم رفحاء" لرعاية الأيتام تسلم 8 وحدات سكنية للأسر المستفيدة

af3c3d660e
12:06 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

بمعرض الرياض.. الأمن العام يؤكد على تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات

اقرأ أيضا

24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام خلال أكتوبر

جمعية إكرام: 4 مصادر لجمع فائض الطعام.. 800 ألف مستفيد خلال شهر

"إكرام مكة" تُقدم معونات غذائية لــ 800 ألف مستفيد في أكتوبر

جمعية "الحافظ" تُعلن عن ترشيح 176 متسابقاً في منظومات علم التجويد

بشرى لطلاب العلم.. إطلاق منصة "حفاظ" التفاعلية لتعليم السنة النبوية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1:53 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

اكرام 5:05 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

"إكرام مكة" تُقدم معونات غذائية لــ 800 ألف مستفيد في أكتوبر

اقرأ أيضا

F9IQ5DAWwAEwZLq
6:31 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مكنون و"آيات الوقفية" يوقعان مذكرة تعاون بمجال تعليم القرآن الكريم

778
4:03 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أمير الرياض يدشّن تطبيق "ريان وبيان" لتعليم القرآن الكريم للنشء

678697897
1:10 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

ترجمة لعدة لغات.. وفد كرواتي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة

mebusiness.ae_1670698605
10:44 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"تقديرهم واجب".. لقاء ينظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى