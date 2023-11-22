مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع بيانُا مشتركًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

أ أ

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بيانا مشتركا لدعم الأمن الغذائي في الصومال. اضافة اعلان





دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال



مساهمة دولية مالية بمليون دولار



مواجهة ومنع المجاعة في الصومال



وعلى هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، تم توقيع البيان المشترك لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال، حيث وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل.ومن المقرر أن يقدم كل من المركز والوزارة مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.وأعرب الدكتور عبد الله الربيعة عقب التوقيع عن حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائها وخاصة مع وزارة الخارجية البريطانية.وأكد أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفا.ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.