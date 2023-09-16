محمية الإمام تركي تنفذ 5 برامج تدريبية لتطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي

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قدمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أكثر من 60 ساعة تدريبية خلال 30 يوماً في 5 برامج تدريبية.





أكثر 200 متدرب ومتدربة اضافة اعلان



وأوضحت أن البرامج استفاد منها أكثر 200 متدرب ومتدربة من أبناء المجتمع المحلي داخل نطاقها، واكتسبوا عددًا من المهارات المختلفة.وأضافت الهيئة أن البرامج والدورات التدريبية تمثلت في الإرشاد السياحي البيئي، وتربية نحل العسل، والحرف اليدوية، والتعامل مع الصقار، وفن التصوير الفوتوغرافي والتصميم والمونتاج.تطوير مهارات أبناء المجتمع المحليوأكدت أم ذلك يأتي سعياً لتطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي وتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة في مشاريع ومبادرات الهيئة المستقبلية المتنوعة.وأشارت إلى أن الدورات والبرامج التدريبية تهدف إلى تنمية المهارات العملية والقدرات المعرفية لأفراد المجتمع المحلي عبر برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز التنافسية، ورفع مستوى جودة الحياة، وإشراك أبناء المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والمبادرات البيئية.