محطة تحلية المياه في “هجرة جنيح": أثر عميق واستقرار مستدام

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في إطار السعي الحثيث والمستمر للمساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي، وتمكين الحياة الصحية والعامرة، استنادًا لرؤية المملكة الواعدة 2030، من خلال المساهمة في مبادرات التحول الوطني بفضل تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر عميق، من خلال المشاريع المستدامة. اضافة اعلان

أعلنت جمعية نبع لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن مشروع إنشاء محطة تحلية في منطقة هجرة جنيح التابعة لمحافظة بقيق، ضمن شراكة مميزة ودعم كريم من مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي الخيرية.

تأتي هذه الخطوة الهامة والمميزة سعياً لتحقيق الأثر العميق، وتمكين الاستقرار المستدام للأسر المستفيدة، حيث يتوقع أن يُقدِّم المشروع - الذي يتم العمل عليه حاليًا في مرحلة الإعداد - خدماته إلى 60 منزلًا في المنطقة الواقعة على طريق (الرياض - الدمام).





إسهامات مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية المجتمعية



جمعية نبع تستهدف سكان القرى والهجر وأصحاب المواشي



نبع أول جمعية من نوعها بالمنطقة الشرقية



أكد أ. فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، أن المشروع يأتي ضمن إسهامات المؤسسة في الدور المجتمعي لجميع مواطني المملكة في كل المناطق؛ ولرفع العبء عن كاهل أهلنا في "الهجرة".بدوره أوضح أ. خالد البوعلي المدير التنفيذي لجمعية نبع أن الجمعية تستهدف شرائح معينة وهي سكان القرى والهجر وأصحاب المواشي، وكذلك المساجد والأماكن العامة، بالإضافة إلى أوقاف المياه، والجمعيات المهتمة في مجال المياه، حيث ترتكز أهدافها بنشر الوعي وترشيد استهلاك المياه، والمساهمة في تنمية الموارد المائية وتأمين المياه الصالحة للشرب في مناطق الاحتياج، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة مشاريع المياه.وعن الدور الاستراتيجي للجمعية، ذكر أ. خالد البوعلي أن "نبع" تركز على المشاريع ذات الأثر الأعمق والمستدام، والمساهمة في مبادرات التحول الوطني، والاستراتيجية الوطنية للمياه، وكذلك المساهمة في الأدوار التنموية في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والعمل على أن تكون الجمعية بيت خير في المنطقة الشرقية.الجدير بالذكر أن جمعية نبع، تعد أول جمعية أهلية في المنطقة الشرقية متخصصة في تقديم خدمات المياه الصالحة للشرب وحفر وصيانة الآبار في منطقة الشرقية، من خلال إيجاد الحلول المستدامة لتوفير المياه الصالحة للشرب؛ بتفعيل الدور السماوي والمجتمعي، وتعزيز القيم المؤسسية والمتمثلة في الإحسان، والاستدامة والجودة والتكامل.