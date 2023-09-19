محافظ حفر الباطن يرعى حفل جمعية ألفة للتنمية الأسرية

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رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، حفل جمعية ألفة للتنمية الأسرية بمناسبة مرور 4 أعوام على تأسيسها، بحضور مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة. اضافة اعلان

واشتمل الحفل على عرض مرئي عن الجمعية ومشاريعها وأهدافها وبرامجها وعدة فقرات مختلفة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود هذه الجمعية التي تنبثق من المشاركة المجتمعية، وبكل الأعمال والبرامج التي تقوم بها لدعم الأسرة بالمحافظة، متطلعاً إلى الاستمرارية لما يستحقه المجتمع من التفاني، وأن نكون يداً واحدة مع القيادة الرشيدة - أيدها الله - لخدمته.





تقديم الخدمات والأعمال الأسرية



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "ألفة" مشعل الشريع، خلال كلمته أهمية دور الجمعية في تقديم الخدمات والأعمال الأسرية ورفع الوعي للمجتمع، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الأربعة أعوام أكثر من ٣٠ ألف مستفيد.وشهد سموه مراسم توقيع عددٍ من مذكرات التعاون بين الجمعية ووزارة الدفاع، وجامعة حفر الباطن، ومديرية الشؤون الصحية.وفي الختام كرّم سموه شركاء النجاح للجمعية والجهات المنظمة، والتقطت الصور التذكارية مع أعضاء الجمعية.