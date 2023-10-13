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صحيفة تواصل الالكترونية

مؤسسة "محمد بن فهد" للتنمية الإنسانية تُسَلّم 20 وحدة للأسر المحتاجة

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية
مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية
أ أ
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 سلّمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، منذ بداية العام الميلادي الحالي، (20) وحدة سكنية للأسر المحتاجة، عبر مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر.اضافة اعلان
ويأتي ذلك ضمن جهودها لتوفير المساكن الخيرية الميسّرة للأسر المحتاجة والحالات الإنسانية الحرجة في المنطقة.

إيصال الوحدات السكنية لمستحقيها

 وأفاد مدير إدارة البرامج بالمؤسسة صالح بن محمد الشمراني، أنه تمت دراسة حالات الأسر التي تسلمت هذه الوحدات في إطار معايير دقيقة تضمن إيصال هذه الوحدات لمستحقيها الفعليين.
حيث وضعت خططًا تنفيذية لعددٍ من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع.

148 وحدة سكنية

 وأشار إلى أن عدد المباني في مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر بلغ 37 عمارة، تحتوي على 148 وحدة سكنية.
وتم التنسيق مع إدارة المؤسسة لإيجاد برامج تدريبية وتأهيلية لأبناء الأسر المستفيدة من الإسكان؛ بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، للاعتماد على أنفسهم في تحقيق مصادر دخل تعينهم على متطلبات الحياة.
وأكد على إيجاد منتجات سكنية جيدة للعديد من الأسر المحتاجة وأصحاب الحالات الإنسانية.

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