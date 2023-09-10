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قافلة "طيف عزيز" لذوي التوحد تبدأ جولاتها في المدينة المنورة والمهد وينبع

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قافلة "طيف عزيز"
أ أ
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بدأت قافلة "طيف عزيز" التي تنفذها جمعية أسر التوحد، بصفتها أضخم حدث من نوعه لذوي التوحد على مستوى المملكة، اليوم جولاتها في ثلاثة مواقع بمنطقة المدينة المنورة "المدينة والمهد وينبع"، وتستمر حتى 11 من سبتمبر الجاري.اضافة اعلان
وتُعد قافلة "طيف عزيز" التي انطلقت مسيرتها من مقر إمارة المدينة المنورة حتى ممشى الهجرة، وفي محافظة مهد الذهب في ممشى المهد.

أول قافلة تجوب أنحاء المملكة

كما تعتبر أول قافلة تجوب أنحاء المملكة حيث أجرت جولاتها على 13منطقة إدارية و53 مدينة قاطعة بمسافة 12 ألف كلم، وستكون آخر محطات القافلة بمحافظة ينبع بزيارة المنطقة التاريخية بالمحافظة.

عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات

 وأوضح مدير القافلة أنور النعمان أن قافلة "طيف عزيز" مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة وعمل الاستبيان الرقمي، وإمكانية طرح الزوار تساؤلاتهم للأطباء والاستشاريين الحاضرين بالقافلة لخدمتهم.

القافلة تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد

 وبين أن القافلة تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد مقدمة خدمات متعددة تشمل:
- التوعية لرفع الوعي لدى الأسرة والمجتمع، والاكتشاف المبكر للاضطراب التوحد باستخدام وسائل تقنية متطورة.
- إجراء اختبارات ومقاييس فعالة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي.
-  تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال "حضوريًا وعن بُعد" من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.

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