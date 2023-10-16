"عبدالله الراجحي الخيرية" ترعى مشروع "مسرعات القيادة"

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برعاية ودعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، أعلنت مؤسسة دراسات القيادة، عن إطلاق مشروع "مسرعات القيادة"، للطلاب والطالبات، والذي يسعى إلى إشعال شغف القادة الواعدين في 6 مراحل تعليمية. اضافة اعلان





برنامج مكثف من الروضة حتى الجامعة





تنفيذ البرنامج على 6 مراحل





إشعال فتيل القادة الواعدين





بناء قيادات فاعلة لرؤية 2030





مشروع مناهج ومسرعات القيادة



الجدير بالذكر أن "مسرعات القيادة" هو برنامج مكثف يبحر من الروضة وحتى الجامعة، ويسعى لتسريع نمو القادة الواعدين من الطلاب.وترتكز المسرعات على التطبيقات في البيئات الطبيعية للطالب، لتسهم في صناعة القادة من خلال منهجية مبتكرة، وأدوات متعددة، تطمح إلى صقل القدرات، وغرس السلوك القيادي.وعن مراحل تنفيذ البرنامج للطلاب والطالبات قال الدكتور صالح المحيميد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دراسات القيادة، إنه سيكون على ست مراحل تعليمية، وهي: الروضة، والابتدائية المبكرة، والابتدائية المتقدمة، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية.وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج في كل مرحلة على أربع مجموعات، مدة كل برنامج ١٥ أسبوعًا، يتضمن دورة تدريبية قيادية لجدارات القيادة، يتبعها تطبيقات عملية خلال رحلة الأسبوع القيادية.وأوضح الدكتور "المحيميد"، أن مشروع مسرعات القيادة هو برنامج مكثف، يسعى لإشعال فتيل القادة الواعدين من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الجامعية،ويركز على مجموعة من المفاهيم والمهارات والقدرات والقناعات والسلوكيات القيادية التي تطور القادة في بيئتهم التعليمية، وهي الأسرة، والمكان التعليمي (الجامعة أو المدرسة)، ثم المجتمع، ونتوقع أن المشروع يخدم الكثير من الفئات.ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة دراسات القيادة، الشكر لمؤسسة عبد الله الراجحي وفريق العمل على هذا التميز الرائع.مشيرًا إلى أنه "إذا أردنا بناء قيادات فاعلة لرؤية ٢٠٣٠ يجب أن نركز على المراحل التعليمية من الروضة حتى الجامعة، مع الاهتمام الإستراتيجي بالمرحلة المتوسطة وما بعدها".وفي السياق ذاته، عبر أ. فهد المبرز، مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، عن سعادته بتدشين المرحلة الثانية من مشروع مناهج ومسرعات القيادة، وأيضا وجود شراكة فاعلة مع دراسات القيادة.وقال "المبرز": نتطلع بعد رحلة طويلة في بناء مناهج القيادة وفق تتابع مفاهيمي ومهاري، لتمكين الطفل والشاب في جميع مراحل التعليم؛ ليتمكن من مهارات القيادة.

ونتطلع أن يتم تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم النوعي بشكل فاعل ومثمر لأبنائه.