"طريف الخيرية" توزع كسوة الشتاء على رعاة الماشية ضمن مبادرة "شتانا عمل وتنمية"

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ضمن مبادرة "شتانا عمل وتنمية"، أعلنت جمعية طريف الخيرية أنها وزعت كسوة الشتاء على رعاة الماشية.

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جمعية طريف الخيرية توزع كسوة الشتاء



إطلاق مبادرة شتانا عمل وتنمية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها وزعت كسوة الشتاء على رعاة الماشية بواقع 60 قطعة عبارة عن جاكيت ثقيل ولفة وطاقية وذلك منذ بداية فصل الشتاء.وأضافت أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "شتانا عمل وتنمية" والتي انطلقت وفق برامج الجمعية ومسؤولياتها في تلمس طلبات المحتاجين.وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على التنوع في تقديم الخدمات، وضمن المساعدا تالتي تقدمها الجمعية بشكل سنوي، إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.